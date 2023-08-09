Через складні погодні умови, мешканці населених пунктів Київщини все частіше почали сидіти без світла.

Найбільші проблеми з енергоресурсами будуть у мешканців прифронтових міст та на Одещині, які можуть стикнутися з браком електро- та газопостачання.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев розповів УНІАН, що у містах, які розташовані вздовж лінії фронту будуть найбільші з проблеми з забезпеченням мешканців енергоресурсами, оскільки росіяни обстрілами пошкодили багато електро- і газорозподільчих мереж.

"Якщо ми говоримо про забезпечення генерацією, яка працює на газі та вугіллі, то найбільші проблеми будуть в Запорізькій, Херсонській, в меншій долі Миколаївській, частково Дніпропетровській, Харківській, Донецькій областях та у тій частинці Луганщині, яка лишилась під контролем України", - сказав він.

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І якщо непроста зима у прифронтових містах є досить очевидним викликом, то більш несподівані проблеми взимку Рябцев прогнозує на Одещині.

Він зазначив, що ще до повномасштабної війни регіон був проблемний для енергетиків: вихід з ладу обладнання, аварії та відключення тут траплялись частіше, ніж будь яких інших містах. Крім того, регіон дуже обмежений альтернативними лініями електропостачання і залежить від мережі, яка йде через окуповане росіянами молдавське Придністровья. Тому можуть бути сюрпризи.

"На Одещині багато що залежить від стабільного функціонування повітряної лінії електропередач, яка йде через Придністров’я. Якщо з нею щось відбуватиметься, то Одещині буде непереливки", - каже експерт.

Також Рябцев нагадав, що не варто забувати і про погодні умови, коли через шквальний вітер чи дощ, без електропостачання залишається частина якоїсь області. Наприклад, населенні пункти Київщині досить часто через це сидять без світла.

Підготовка до зими

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що опалювальний сезон в Україні буде складним, тому уряд готується до різних сценаріїв проходження зими.

Станом на серпень Україна вже відремонтувала п’ять атомних блоків потужністю 4,4 гігават, ще чотири (на 3,4 гігавати) – перебувають у ремонті. Крім того, держава вже полагодила 62% теплоелектростанцій та 70 відсотків теплоелектроцентралей, що забезпечують громадян теплом. Також відремонтовано майже 70 процентів потужностей гідроелектростанцій.

28 липня 2023 року в "Енергоатомі" розказали, чи встигнуть підготувати до зими атомні енергоблоки.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що немає гарантій того, що Україна спокійно пройде зиму. Тому не треба поспішати позбавлятися генераторів, які врятували бізнес та домогосподарства минулої зими.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що зима може бути складнішою ніж минулорічна, оскільки зараз міцність української енергосистеми нижча. Українцям варто готуватися до можливості виникнення блекаутів.

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