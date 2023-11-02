Рік тому було знищено близько 40% української електроенергетичної інфраструктури, але більша частина цих пошкоджень вже усунена.

Україна поспішає зміцнити свою енергетичну інфраструктуру напередодні зими, оскільки відновилася Російська повітряна кампанія спрямована електростанції. Про це пише Financial Times.

Якщо влітку Росія в основному атакувала українські морські порти та інфраструктуру експорту зерна, то в останні тижні ракетні удари і удари безпілотників знову почали зосереджуватися на енергетичній інфраструктурі, як це було в минулому році. Однак цього разу в Києві впевнені, що країна краще підготовлена.

Видання пише, що невеликі підстанції захистили стінами з бетонних блоків, а також габіонами з камінням або піском, які дозволяють, як мінімум, захиститися від падіння уламків.

Відео дня

Крім цього, елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції, перенесли під землю, а запчастини для ремонту підстанцій і трансформаторів зберігаються за кордоном, щоб можна було швидко їх замовити.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна стала більш підготовленою, ніж минулої зими. Захист, за його словами, не 100% ефективний, проте спрацює в 80-90% випадків. Він додав, що рік тому було знищено близько 40% української електроенергетичної інфраструктури, але більша частина цих пошкоджень вже усунена.

Минулої зими Росія завдала понад 1200 ракетних і безпілотних ударів по українських електростанціях, "знищивши понад 40% нашої електроенергетичної інфраструктури, включаючи генерацію та електромережі. Ми усунули більшу частину цих пошкоджень", - заявив Шмигаль.

Коли минулої зими Російські удари вивели з ладу кілька критично важливих вузлів в централізованій електромережі України, побудованої ще в радянські часи, це дестабілізувало систему і спровокувало відключення електроенергії по всій країні. Шмигаль сказав, що Україна зробила кроки з децентралізації своєї енергосистеми, завдяки чому збиток в одному місці з меншою ймовірністю вплине на інші регіони.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко розповів, що компанія інвестувала в будівництво 50 розрізнених турбін потужністю 6 МВт кожна. "Вони можуть потрапити в одну турбіну, але 49 все одно працюватимуть", - пояснив він.

Якщо масові відключення електроенергії повторяться, то менші генератори, що спалюють дизельне паливо та інше паливо, надані союзниками і закуплені домогосподарствами і підприємствами, стануть останнім засобом обігріву, пише видання.

Аналітики також нагадали, що Україні довелося заповнити велику прогалину, коли її єдине найбільше джерело електропостачання - Запорізька АЕС - була окупована. На даний момент електростанція знаходиться в режимі зупинки і не виробляє електроенергію ні для однієї зі сторін.

Ще один удар по електропостачанню України стався навесні, коли вибух зруйнував Каховську греблю, вивівши з ладу гідроелектростанцію потужністю 357 МВт-год.

За даними Financial Times, Київ розраховує, що західні системи ППО дозволять знизити збиток у порівнянні з минулим роком.

Наприклад, минулого місяця Німеччина оголосила, що надасть Україні нові засоби протиповітряної оборони на суму 1,1 мільярда доларів, а Іспанія пообіцяла додаткові системи Hawk.

Але враховуючи, що "по всій країні розкидано понад 100 підстанцій і високовольтних станцій, реально охопити всю територію України ППО неможливо", - заявив керуючий директор Київського Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко. Він сказав, що нормовані відключення електроенергії тривалістю від однієї до двох годин, ймовірно, доведеться запровадити, якщо цієї зими температура опуститься нижче -10°C.

"Якщо будуть масовані авіаудари, я не можу передбачити масштаби відключень електроенергії", - резюмував він.

Чи будуть відключення світла в Україні у листопаді - заява Міненерго

За даними Міністерства, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб українців. Також повідомляється, що цієї зими працюватимуть всі блоки атомних електростанцій, розташовані на підконтрольній території України.

У відомстві кажуть, що відключення можливі виключно в разі масованих ворожих обстрілів і пошкоджень енергетичного обладнання.

Вас також можуть зацікавити новини: