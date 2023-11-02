При цьому він наголосив, що Україна максимально готується до такого сценарію.

Російська Федерація готується до масованих обстрілів України з настанням зими і холодів.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі телемарафону. За його словами, Росія готується до такого сценарію, накопичуючи засоби ураження, щоб з настанням холодів "намагатися заподіяти нам шкоду - влучати по об’єктах критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність".

При цьому він наголосив, що Україна максимально готується до такого сценарію. Данілов зазначив, що на сьогодні не до кінця виконані всі завдання в цьому напрямку, тому на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача це питання знову розглядатиметься і "будемо допомагати тим, хто не встигає".

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"Але ситуація не критична. Переважна більшість об’єктів перебуває під контролем. Ми від наших партнерів отримуємо додаткові засоби ППО", - повідомив Данілов.

Він також підтвердив, що розглядається можливість орендувати на зимовий період системи ППО у партнерів. За його словами, є кілька варіатів отримання систем захисту для України, зокрема, через закупівлю за бюджетні кошти, допомогу від партнерів і "є ще юридична процедура, коли ми на певний час будемо отримувати засоби, необхідні нам для проходження складного періоду".

При цьому секретар РНБО додав, що передача в оренду – це спрощена процедура і при її застосуванні набагато легше політикам пояснювати в інших країнах, що це не на завжди передається, а на певний період. "Тут нічого дивного немає. Не треба робити таємницю. Наше завдання захистити небо, громадян, міста і села від навали", - сказав Данілов.

Що очікує Україну взимку

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що Росія готується до ударів по Україні ракетами і дронами у зимовий період або після зниження температури нижче 0 °С.

Він вважає, що зараз Росія накопичує крилаті ракети для системності ударів: або по кілька десятків (від 40 до 60), але з тривалими паузами, або обмеженим боєкомплектом (в середньому 10-15), але з більшою частотою.

Експерт зазначив, що російські окупанти накопичують крилаті ракети Х-101/55/555 і КРМБ "Калібр" для нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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