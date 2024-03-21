Там спостерігалося найбільше відповідних спроб ворога.

Росія намагається прорвати оборону України на Новопавлівському напрямку - там упродовж минулої бойової доби було стримано найбільше спроб ворога.

Про це написав Генштаб ЗСУ зранку 21 березня в рамках оперативного зведення щодо подій на фронті. Загалом за день відбулося 70 бойових зіткнень з окупантами.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ", - вказав Генштаб у звіті.

Також "гаряче" було на Лиманському напрямку. Там наші воїни стримали 17 атак ворога. Бої розгорталися в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області. Росія, прикриваючись авіацією, намагалися йти на "прорив".

На Бахмутському напрямку було трохи спокійніше. За бойову добу стримано 5 атак окупантів. Бої були в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївський напрямок - досі в пріоритеті ворожої армії. Там за добу відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Оріхівському напрямку було 7 відповідних спроб йти в атаку. Росія "перевіряла на міць" позиції ЗСУ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти все ще мріють захопити важливі плацдарми на лівобережжі Дніпра. Наразі їх контролюють війська України. Окупанти реалізували 3 спроби атакувати позиції ЗСУ.

Водночас захисники України продовжують знесилювати сили РФ вздовж всієї лінії фронту, атакують особовий склад ворога разом з важливою технікою.

Що відомо про нові втрати РФ в Україні - є свіжі дані

Сьогодні зранку Генштаб ЗСУ потішив новою статистикою щодо військового ресурсу РФ в Україні: за добу його "примусово" скоротили. Йдеться про ліквідацію 750 військових РФ.

Таким чином за час повномасштабної Путін втрати в Україні 433 840 окупантів. Серед "новенького" - ЗСУ за добу знищили 16 броньованих машин, 26 артсистем, 16 бойових БМП, 44 одиниць автомобільної техніки, десяток дронів тощо.

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