Є ураження, Генштаб дав деталі.

Збройні сили України влаштували окупантам новий виток "пекла" на фронті: завдали ударів по 10 районах дислокації військових та техніки ворога авіацією.

Деталі щодо бойової доби українських захисників розкрив у ранковому звіті Генштаб ЗСУ. Там уточнили, що противник має ураження. Зокрема, 1 склад боєприпасів ліквідували наші ракетні війська.

Зі свого боку Росія за минулу добу завдала 4 ракетних удари по України. Окупанти також реалізували 69 авіаційних ударів та 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - сказав про сумне Генштаб.

Росія вгатила по Києву балістикою, але нічого не вийшло

В ніч на 21 березня Росія спробувала знищити чималу кількість людей у Києві ударом балістичних ракет - вони вважаються найнебезпечнішими в арсеналі ворога. З цією метою окупанти вдарили по Києву одним "Іскандером" та ракетою "Кинджал" (на додачу також запустили 29 крилатих ракет).

Завдячуючи ефективній роботі Повітряних сил України - жодна з них не досягла мети. Водночас деякі уламки ракет впали на житлові райони столиці. За оперативними даними мера Києва Кличка, є 10 постраждалих: шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці, четверо - у Святошинському.

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