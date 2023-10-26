Аналіз супутникових знімків показує, що Росія активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах.

Російські окупанти "у три зміни" будують військові заводи по всій території РФ. До такого висновку прийшли журналісти проект "Схеми", аналізуючи супутникові знімки, на яких відображені зміни на територіях підприємств, де виробляють і ремонтують літаки, вертольоти, а також виготовляють дрони і ракети. Проект наводить кілька прикладів.

Казанський авіаційний завод

На цьому заводі зі структури держкорпорації "Ростех" будують і ремонтують стратегічні бомбардувальники, наприклад Ту-22М3 і Ту-160, з яких окупанти запускають ракети по Україні. Ще в 2018 році на території почали зводити новий великий ангар, а в 2022-му будівництво прискорилося.

Іркутський авіаційний завод

Профіль цього підприємства-ремонт і виробництво винищувачів Су-30 всіх модифікацій. У 2019-2021 рр.на території заводу з'явився ангар з виходом на авіаполосу, а вже в цьому році закінчується будівництво іншого, схожого об'єкта.

Уральський завод цивільної авіації

Хоча сама назва говорить, що завод займається саме цивільною авіацією, насправді це підприємство, зокрема, ремонтує двигуни і редуктори, які можуть використовуватися і у військових вертольотах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 і Ка-52.

Починаючи з кінця 2021 року на території заводу почали зводити новий великий цех, а добудували його вже цього року. Його довжина 145 метрів, ширина – 75. За словами авіаексперта, там, швидше за все, виробляють двигуни або агрегати для літаків або вертольотів.

Дубнянський машинобудівний завод і "Кронштадт"

На території підприємства в місті Дубно Московської області, зокрема, знаходиться машинобудівне конструкторське бюро "Веселка", що виробляє такі ракети як Х-22, Х-55 і Х-101.

До 2023 року тут добудували нову велику будівлю. Це новий приватний завод з виробництва російських БПЛА, що належить компанії "Кронштадт" (фірма пов'язана з холдингом "АФК-Система" російського олігарха Євтушенкова). Профіль підприємства-випуск бойових дронів під брендом "Оріон", "Геліос" та ін. - від розвідувальних до ударних.

Виробництво військової техніки в РФ - останні новини

Підрядники оборонних підприємств, які випускають гіперзвукові ракети "Кинджал", досі не потрапили під санкції Захід. Отже, вони продовжують імпортувати необхідні матеріали з країн Євросоюзу.

Військово-космічні сили РФ отримали нові винищувачі Су-35С. Це вже четверта партія цих літаків, переданих окупаційним військам Росії в поточному році.

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