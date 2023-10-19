За даними ЗМІ, він знаходиться в декількох кілометрах від будинків.

У московському спальному районі Некрасівка, на території індустріального парку "Руднєво", побудували військовий завод.

У мерії Москви заявили, що на будівництво заводу площею 93,7 тис.квадратних метрів пішло 8,5 місяців. Його передали концерну повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей". Повідомляється, що на території заводу будуть збирати і проводити випробування ракет протиповітряної оборони.

Російське видання "Важливі історії" зазначає, що "Руднєво" знаходиться в декількох кілометрах від станцій метро і житлових будинків. Крім того, минулої осені на території парку вирішили організувати полігон для випробування безпілотних літальних апаратів.

Відео дня

Війна на території Росії: що відомо

Російські регіони систематично атакують безпілотні літальні апарати. Також через війну в Росії все частіше відбуваються НП на різних об'єктах і залізниці.

Під атакою дронів неодноразово опинялася і російська столиця. Після цього жителі міста та області скаржилися на те, що на дахах і в парках встановлюють стаціонарні вежі ППО і військові точки для боротьби з дронами.

Також ЗМІ повідомляли, що в Москві розгорнули зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" прямо на поверхні законсервованого сміттєвого полігону.

Вас також можуть зацікавити новини: