У московському спальному районі Некрасівка, на території індустріального парку "Руднєво", побудували військовий завод.
У мерії Москви заявили, що на будівництво заводу площею 93,7 тис.квадратних метрів пішло 8,5 місяців. Його передали концерну повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей". Повідомляється, що на території заводу будуть збирати і проводити випробування ракет протиповітряної оборони.
Російське видання "Важливі історії" зазначає, що "Руднєво" знаходиться в декількох кілометрах від станцій метро і житлових будинків. Крім того, минулої осені на території парку вирішили організувати полігон для випробування безпілотних літальних апаратів.
Війна на території Росії: що відомо
Російські регіони систематично атакують безпілотні літальні апарати. Також через війну в Росії все частіше відбуваються НП на різних об'єктах і залізниці.
Під атакою дронів неодноразово опинялася і російська столиця. Після цього жителі міста та області скаржилися на те, що на дахах і в парках встановлюють стаціонарні вежі ППО і військові точки для боротьби з дронами.
Також ЗМІ повідомляли, що в Москві розгорнули зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" прямо на поверхні законсервованого сміттєвого полігону.