Підрядники співпрацюють з європейськими фірмами та ввозять необхідні комплектуючі.

Підрядники оборонних підприємств, які випускають гіперзвукові ракети "Кинджал", досі не потрапили під санкції Заходу. Відтак, вони продовжують імпортувати необхідні матеріали з країн Євросоюзу.

Як з'ясували російські розслідувачі проекту The insider, після масштабного вторгнення держкорпорація "Ростех" наростила випуск "Кинджалів", вартість яких обходиться Москві в 10 млн доларів за одну ракету.

"Іскандери" та "Кинджали" виробляє "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ), що входить до холдингу високоточних комплексів "Ростеха". Раніше The Insider уже писав про мікросхеми зі США (Texas Instruments, Analog Devices та Altera), які використовуються в "Кинджалах". Тепер з'ясувалося, що московське ТОВ "ЕТС Електронікс", створене 2021 року, ввозить американські мікросхеми через китайську компанію ETC Electronics Limited.

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"ЕТС Електронікс" брала участь у форумі "Армія-2022", отримавши диплом від голови міноборони РФ Сергія Шойгу. Але під санкції ЄС поки не потрапила.

Матеріали для виробництва "Кинджалів" завозять також з Європи – згідно з сайтом держзакупівель, камери тепла та холоду (виробник Espec) КБМ отримує від московського ТОВ "Остек-Тест".

"Ця фірма навіть під час війни, як показують дані ImportGenius, продовжила імпортувати обладнання Espec із Польщі. Відправником виступала компанія Intertrans Sp. z o.o. з міста Седльце (польська влада вже звернула на неї увагу)", – зазначили журналісти.

Журналісти зауважили, що "особливо багато" постачань йде з Німеччини. Токарні верстати постачало ТОВ "KEB-Рус" – партнер німецької компанії KEB, який у розпал війни ввозить кабелі з ФРН.

Крім того, рушничні свердла та інші інструменти виробництва Sandvik постачає ТОВ "Світ верстатника", що отримує продукцію від IR-Logistik GMBH із Берліна.

Водочас "мізки" для "Кинджалів" допомагає виробляти АТ "Радіант-ЕК", яке постачає інтегральні мікросхеми. Компанія ввозить із Німеччини котушки та стрічки для захисної упаковки електронних компонентів (відправник – Advantek Gmbh).

Запчастини до "Кинджалів" ввозять за такою ж схемою ввозять і з інших країн ЄС. Журналісти з'ясували, що російське ТОВ "Сонатек", яке має держконтракти з оборонними підприємствами країни-агресора, пропонує "сучасне вимірювальне та металообробне обладнання від провідних світових виробників". Торгові контрагенти компанії – UAB Breitto, UAB CUST LT (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. (Польща), Hermis Ekspo SIA (Латвія), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгія), Aberlink Ltd (Велика Британія) та інші.

Російські ракети Х-47М "Кинджал"

Х-47М "Кинджал" – гіперзвукова аеробалістична ракета. Відомо, що її швидкість може перевищувати швидкість звуку в 10 разів.

Ракета здатна маневрувати на всій траєкторії польоту. Може вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі.

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