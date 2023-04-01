Найінтенсивніші бої тривають за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.

Протягом минулої доби було відбито 70 атак російських окупантів на чотирьох напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу на Facebook.

"Протягом минулої доби противник завдав п'ять ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначили у Генштабі.

Зауважується, що 31 березня Росія завдала чергового ракетного удару по цивільних об'єктах України, застосувавши балістичні ракети. Для авіаударів противник також застосував шість ударних безпілотників типу "Шахед-136". Усі вони були знищені українськими захисниками.

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"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби... було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка", - наголошується у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. "Вище політичне керівництво Республіки Білорусь продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та свою територію. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Разом з тим, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - зазначили у Генштабі.

Зауважується, що окупанти і надалі зберігають військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби противник здійснив обстріли 17 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення: п'ять на Харківщині та один на Луганщині. "На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва", - йдеться у повідомленні.

Артилерійських обстрілів там зазнали чотири населених пункти Луганської області та один - Донецької. "На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області", - зазначили у Генштабі.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Мар'їнка Донецької області, але успіху не мав. "Минулої доби, лише в районі Мар'їнки військовослужбовцями Сил оборони було відбито близько 20 ворожих атак. Водночас, ворог здійснив обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Мар'їнка та Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог активно застосовував безпілотники для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції", - повідомили у Генштабі і додали, що окупанти здійснили обстріли ряду населених пунктів на цих напрямках.

Війна в Україні - останні новини

На Авдіївському напрямку знизилась кількість наступальних дій. Там ворог використав майже всі свої резерви, однак тепер росіяни перекидають сили з півдня, заявив напередодні речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Водночас Бахмут продовжує витягати з армії РФ останні ресурси. Оборона міста українськими військами виснажила та принизила російську армію. Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, у передмісті Бахмута "намалювалися" підрозділи російської резервної 98-ї повітряно-десантної дивізії.

Всього, станом на вечір 31 березня, ворог продовжував зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

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