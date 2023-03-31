Тепер противник потребує дуже великих поповнень живої сили.

На Авдіївському напрямку знизилась кількість наступальних дій. Там ворог використав майже всі свої резерви, однак тепер росіяни перекидають сили з півдня.

Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі "Еспресо". За його словами, Авдіївка стає клоном Бахмута.

"Чому зменшилась кількість наступальних дій і чому немає техніки? Наступальні дії зменшились через втрати - ворог використав майже всі свої резерви, які мав. Зараз росіяни потребують дуже великих поповнень живої сили. Саме через це кількість наступів зменшилась на Авдіївському напрямку. Але ворог постійно перекидує сили з Криму та Мелітополя та поповнюють підрозділи", - пояснив речник.

Відео дня

Ситуація на Авдіївському напрямку

Інститут вивчення війни 23 березня повідомив, що російські окупанти змінили пріоритет з Бахмута на інші напрямки, зокрема на Авдіївку.

З 27 березня це місто закрито на в'їзд, в тому числі для волонтерів та журналістів.

За останніми даними Генштабу, минулої доби на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав.

За словами військового експерта Михайла Жирохов росіяни могли змістити свій оперативний фокус на Авдіївку. Російські окупанти намагаються обійти Авдіївку з двох сторін.

Вас також можуть зацікавити новини: