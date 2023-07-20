Сили оборони успішно відбивають атаки ворога.

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби там відбулось 20 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Кислівка, Роздолівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку, як зазначається, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області.

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Також в Генштабі поінформували, що на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

Водночас, як мовиться у зведенні, на Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка на Донеччині. На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Благодатне та Одрадне Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі П’тихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Запорізької області; Понятівка, Червоний Маяк, Антонівка, Зимівник Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - заявили в Генштабі.

Війна новини - удари Росії

За даними Генштабу, упродовж минулої доби ворог задіяв для масованого ракетно-авіаційного удару по території України 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет "Онікс", одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу "Shahed".

Було знищено 13 крилатих ракет "Калібр", одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА "Shahed".

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