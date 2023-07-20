Росіяни у всьому звинувачують міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Російські окупанти поскаржилися на отримання цілої батареї неробочих зенітно-ракетних гарматних комплексів "Тунгуска", звинувативши у всьому міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Напередодні у рашистських z-каналах з'явилося відео загарбників з нібито відремонтованими "Тунгусками". "Ось вся наша батарея, ось 6 "Тунгусок", з яких за фактом, наразі, не функціонує жодна", - скаржиться окупант.

Пізніше автори поста уточнили, що з шести машин після капітального ремонту боєздатних було всього 3 одиниці. А після прогону маршем у 30 км несправності з'явилися у всіх трьох машинах.

Після повторного огляду працівників заводу в результаті запрацювала тільки одна "Тунгуска". Шосту, стверджують окупанти, "навіть заводити небезпечно".

"З 6 ТЗМ на базі КАМАЗ не працює жодна. Підсумок: батарея небоєздатна, а її в такому стані відправляють на бойові", - скаржаться військові злочинці.

Рашисти відзначили, що це було частиною поставок міністерства оборони Шойгу: "Хто знає, коли там "фанерний" (прізвисько Сергія Шойгу у колах російських окупантів - УНІАН) остаточно відправиться до себе в село матрьошки клеїти?".

ЗРГК "Тунгуска" - характеристики

У загальній компоновці "Тунгуска" багато в чому нагадує німецькі "Гепарди": РЛС розташована зверху на задній частині тримісної вежі і в похідному положенні опускається, кругла антена РЛС наведення змонтована на вежі спереду. З боків вежі встановлено два двоствольних автомати 2А38 і дві спарені пускові установки ЗУР 9М311, що працюють незалежно один від одного.

"Тунгуска" призначена для ППО механізованих і танкових частин на марші і на всіх стадіях бою.

До недоліків її можна віднести малу дальність виявлення цілі бортової РЛС і неможливість застосування зенітних керованих ракет в умовах поганої видимості (задування, туман і т.д.).

Втрати РФ на війні проти України - головне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 239 480 окупантів, з них 470 за 18 липня 2023 року.

Найбільших втрат РФ продовжує зазнавати на Таврійському напрямку. За даними на 18 липня, на тій ділянці втрати ворога вбитими і пораненими склали більше трьох рот.

Також днями мережу сколихнули кадри знищення російської артилерійської установки "Тюльпан" з HIMARS. Така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.

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