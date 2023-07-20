Олег Ніколенко нагадав, що будівля знаходиться у власності Пекіна.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували нічну атаку Російської Федерації на Одесу, в результаті чого постраждало генеральне консульство Китаю. У відомстві зазначили, що контактують з цього питання з Пекіном.

"В результаті ракетної атаки Росії цієї ночі пошкоджено приміщення генерального консульства Китаю в Одесі. За попередніми даними, люди не постраждали. МЗС України знаходиться в контакті з посольством КНР для з'ясування заподіяної шкоди і надання необхідної допомоги", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

При цьому він вказав, що будівля генерального консульства Китаю знаходиться у власності КНР.

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Атака Росії на Одесу в ніч на 20 липня 2023 - головні новини

У ніч на 20 липня армія РФ завдала чергового удару по Одеській області, в результаті чого в Одесі постраждали об'єкти портової інфраструктури, житлові будинки, а в районі - складські приміщення приватного підприємства.

В результаті злочинних дій Москви вісім людей отримали поранення, в тому числі - підліток та рятувальники, а також дістали з-під завалів загиблого.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що по Миколаївській та Одеській областях ворог застосував майже все, що у нього було. Сили протиповітряної оборони знищили в Одеській області всі 12 "Шахедів" та два "Калібру", а в Миколаївській - три "Іскандер-К". На жаль, не всі ракети вдалося знищити, зокрема, надзвукові ракети типу Х-22 та "Онікс".

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