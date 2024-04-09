Військовий зазначив, що воювати доведеться, доки Москва існує в теперішньому вигляді.

Попри санкції, Росія продовжує нарощувати та активно розбудовувати власну військову промисловість. Наміри Москви цьогоріч виготовити 2,1 млн снарядів - не просто фантазії. До цього варто ще додати величезні обʼєми, які вона отримує від своїх союзників.

Як пише у Telegram заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, росіяни не просто готуються - вони вже реалізовують програму "довга війна".

"Нічого з цих дій не говорить про те, що вони збираються зупинитись на якомусь населеному пункті. Та і на війні в Україні РФ зупинятись не збирається. Нам час активніше адаптуватись до реалій, в яких буде все менше допомоги західних країн. Маємо розраховувати виключно на самих себе - розбудовувати власний ВПК, інвестувати у внутрішні розробки. Бо воювати Україна буде не до виборів президента Америки чи ще чогось - воювати нам доведеться доки Москва існує в такому вигляді, як сьогодні", - зазначив Жорін.

Військовий також закликав "перестати мріяти" щодо санкцій, адже вони навряд чи когось зупинять.

Загроза нового наступу РФ: інші новини

Вже кілька тижнів точаться розмови про майбутній наступ РФ. Президент України Володимир Зеленський говорив, що він може початися вже найближчими місяцями.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує, що Росія посилить наступальні дії наприкінці весни – на початку літа, насамперед під Донецьком. Він визнав, що ситуація на передовій доволі складна, але зауважив, що вона під контролем.

Голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко також вважає, що головною метою літнього наступу РФ може бути Донбас. Проте, за його словами, все може змінитися. Тимочко каже, що зараз ворог також може розглядати окупацію Харківщини, проте на це у нього немає ресурсу.

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