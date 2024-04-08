Притоки з неенергетичних галузей збільшилися на більш ніж 40% у річному вирахуванні.

У понеділок російський Мінфін заявив, що в РФ спостерігається "‎стійка позитивна динаміка"‎ відносно припливу грошей у федеральний бюджет. Доходи за три місяці по березень склали 8,7 трлн рублів (94 млрд дол), збільшившись на 53,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

"‎Економіка продовжує зростати вражаючими темпами"‎, – заявила голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Росія продовжує витримувати тиск військових санкцій. Доходи від нафти та газу збільшились майже на 80%, якщо порівнювати з 2023 роком. Цьому сприяло як зростання цін на сировину, так і одноразові податкові платежі від нафтових компаній.

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Нагадаємо, зараз ціна нафти марки Brent складає близько 90 доларів за барель, що приблизно на 20% більше, ніж на початку року. Однією з головних причин такої динаміка стала геополітична напруженість.

Притоки з неенергетичних галузей зросли на 43% у річному вирахуванні. Суттєву частину доходу склали виплати "разового характеру": зокрема, плата за вихід, яку сплачували іноземні компанії, які залишали РФ.

Економіка Росії – головні ризики

У березні експерти заявили, що російська економіка почувається краще, ніж очікувалось, однак існують суттєві ризики того, що вона не витримає напруги.

В першу чергу, мова йде про ціну на енергоносії: якщо вони підуть вниз, це може призвести до економічного колапсу. Окрім того, збільшення виробництва військової техніки може призвести до скорочення виробництва в інших важливих сферах.

Та навіть якщо надходження від експорту російських вуглеводнів залишаться на тому ж рівні, що й зараз, Москва буде змушена утискати своїх громадян. Головною причиною цього називають різке зростання військових витрат.

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