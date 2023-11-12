За його словами, РФ до кінця війни хоче максимально зруйнувати нашу інфраструктуру, вбити якомога більше людей і створити на багато років великі економічні труднощі.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк пояснив, що атаки РФ по цивільному населенню України пов'язані з ненавистю Росії до наших громадян. Саме тому Москва продовжить застосовувати свої геноцидні практики.

"Інших аргументів у цієї країни немає і, крім того, не забуваємо, що Російська Федерація люто ненавидить Україну і спробує максимально поки йде війна заподіяти нам шкоду в будь-якому вигляді", - сказав він в ефірі проекту Freeдом.

За словами радника глави ОП, "Росія любить і вміє програвати", а також тікати з окупованих територій. Водночас РФ, на думку Подоляка, люто ненавидить навіть ті українські землі, які змогла захопити і назвала своїми.

"Як тільки звідти вона вибита, що вона сьогодні робить з Херсоном? Вона просто намагається під нуль його знести, використовуючи артилерію, балістику і всі ресурси, щоб вбивати цивільне населення в місті. Це має повернути на місце мізки людям, які щиро вважають, що Росія прийшла когось десь якось звільняти", - додав чиновник.

Він нагадав, що окупанти прийшли на нашу землю вбивати. Радник глави ОП підкреслив, що це одна з причин, чому необхідно звільнити захоплену територію.

"Інакше там не буде життя, там будуть мертві землі. Російська Федерація хоче перетворити наші з вами східні регіони в мертві землі. Ніякого руського міру іншого типу там не буде... Він (руський мір, - УНІАН) не може розвинути власну територію. Російська Федерація, за винятком кількох великих міст, які знаходяться в центральній частині, абсолютно злиденна і відстала територія з недоглянутими містами, селищами, інфраструктурою. Там люди животіють. Ось теж саме Росія хоче влаштувати, ненавидячи нас, на наших територіях", - підсумував Подоляк.

На його думку, РФ підсвідомо розуміє, що не зможе утримати захоплені землі і їй доведеться піти і платити за рахунками. Однак до цього часу вона хоче максимально зруйнувати нашу інфраструктуру, вбити якомога більше людей і створити на багато років великі економічні труднощі.

Війна в Україні - отриманий збиток

Раніше посол України в США в 2015-2019 роках Валерій Чалий заявляв, що Російська Федерація не підпише в найближчі роки угоду про капітуляцію і Україна не отримуватиме репарації.

При цьому збитки від війни зростають щодня. За останніми даними, загальна сума прямих задокументованих збитків, нанесена інфраструктурі оцінюється в 150,5 млрд доларів, а екологічна шкода вже перевищив 2 трлн грн або 55,6 млрд євро.

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