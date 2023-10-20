Половина цієї суми - збитки через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетних атак, горіння нафтопродуктів.

Загальні збитки довкіллю внаслідок російської агресії сьогодні складають понад 2 трлн грн або 55,6 млрд євро. Про це у виступі на міжнародному форумі United for Justice. United for Nature заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"З цієї суми половина збитків - через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки, горіння нафтопродуктів. Забруднення земель - понад 980 млрд грн, водойм - 60 млрд грн. Потенційно замінованими вважаються понад 174 тис. кв км території України. Понад 3 млн гектарів лісу уражено цією війною", - сказав він.

Також він нагадав, що теракт росіян на Каховській греблі став наймасштабнішим актом екоциду за останні 70 років.

Відео дня

"Збитки, за даними Міндовкілля, лише від цього теракту перевищують 146 млрд грн або 3,8 млрд євро. Без води опинилися зрошувальні системи сільгоспугідь, на яких вирощувалося близько 2 млн тонн зерна на рік. Це 70% від експортованого Україною зерна до Африки у 2022 році", - сказав він.

Крім цього, він нагадав, що на Саміті Ради Європи у Рейк’явіку був запроваджений Міжнародний реєстр збитків унаслідок війни, який також містить і екологічну складову. Він є першим елементом компенсаційного механізму, який загалом матиме три складові: реєстр збитків, комісія з розгляду заяв і компенсаційний фонд.

"Важливо, щоб фонд наповнювався саме за рахунок конфіскованих російських активів. Тоді принцип "Росія заплатить" буде втілений у життя", - зауважив Шмигаль.

За словами прем’єра, Україна продовжує обраховувати та верифікувати збитки, завдані довкіллю війною.

Збитки екології від російського вторгнення

Влітку цього року міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що кожен день повномасштабної війни завдає українській природі збитків на 4 млрд грн, і це без урахування екоциду РФ на Каховській ГЕС.

За даними Мінекології, береги Каховського водосховища наступними десятиліттями не будуть придатні для життя. Внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції Україна може втратити багато червонокнижних видів рослин і тварин.

Вас також можуть зацікавити новини: