Росіяни будуть коригувати свої атаки, враховуючи як тактичні завдання, так і з огляду на погоду.

Процес завдання ворогом ударів зараз суттєво залежатиме від погодних умов.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдиних новин, коментуючи, зокрема, удари РФ по Україні сьогоднішньої ночі та роботу української протиповітряної оборони.

"Відпрацювали, збили ракету - це чудовий результат. Безумовно противник буде коригувати свої атаки, свої напади на Україну, відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів. Зараз будуть суттєво впливати на діяльність авіаційну погодні умови. Тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає таки на це", - зазначив він.

Відео дня

Ігнат підтвердив, що близько опівночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М". Силами та засобами протиповітряної оборони збито ракету Х-59.

Ракетна атака окупантів

Як повідомляв УНІАН, вночі російські загарбники завдали по Миколаївській області ракетного удару, застосувавши одночасно балістику, імовірно "Іскандер-М", і керовані авіаційні ракети типу Х-59. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Попри це сили ППО змогли знищити одну з керованих ракет.

Друга Х-59 та балістична ракета влучили по відкритій території в Миколаївській області. Обійшлося без критичних руйнувань та постраждалих.

За даними ГУР, у Росії є в наявності близько 845 ракет.

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