Російські окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Зруйновано гімназію. Двоє людей загинуло", - зазначив він. Повідомив, що це співробітники навчального закладу.

Клименко повідомляє, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються. "Під завалами рятувальники ще шукають людей", - додав він.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначає, що в результаті ракетного удару постраждали двоє чоловіків 24 та 71 року.

Він зазначає, що будівля гімназії зазнала серйозних руйнувань.

"Пошкоджені й 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. А ще – інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто", - повідомив він.

Атаки РФ на Україну - деталі

3 жовтня, вночі Росія випустила по Україні декілька груп дронів. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити над Дніпропетровською областю 13 ворожих безпілотників та одну крилату ракету, якими росіяни атакували Україну. Через влучення, а також падіння уламків у кількох районах зафіксовані пожежі та руйнування.

Тоді голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв, що, зокрема, внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Пожежу рятувальники оперативно приборкали. Крім того, уламки від збиття безпілотників впали на територію промислового підприємства в Павлограді, там зафіксовано й влучення.

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