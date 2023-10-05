Російські окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого, за попередніми даними, загинуло дві людини.

Про це повідомив керівнк Офісу президента Андрій Єрмак. "Серед них комунальник, який обрізав дерева".

При цьому голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА, два з них - ракетні. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

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"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу в Херсоні. Через російську агресію дві людини дістали поранення", - додав він.

Крім того, близько 03:00 армія РФ вдарила з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.