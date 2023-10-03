Вночі Росія випустила по Україні декілька груп дронів. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити над Дніпропетровською областю 13 ворожих безпілотників та одну крилату ракету, якими росіяни атакували Україну. Через влучення, а також падіння уламків у кількох районах зафіксовані пожежі та руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Зокрема, внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Пожежу рятувальники оперативно приборкали. Крім того, уламки від збиття безпілотників впали на територію промислового підприємства в Павлограді, там зафіксовано й влучення.
"Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів", - уточнив Лисак.
За його словами, вночі росіяни продовжували й щоденний терор Нікопольщини - з важкої артилерії гатили по Мирівській громаді. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки та господарська споруда.
Оновлено (08:37): Згодом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що уночі 3 жовтня російські окупанти атакували 31 ударним безпілотником "Шахед" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Ворожі цілі були запущені з тимчасово окупованого Криму: "Шахеди" – із мису Чауда, а "Іскандер-К" – з району Джанкой.
Загалом у Миколаївській та Дніпропетровській областях українські військові знищили 29 "Shahed-131/136" та одну крилату ракету "Іскандер-К".
Атаки РФ по Україні - це треба знати
Цієї ночі російські терористичні війська скерували на Україну кілька груп ударних дронів з південного напрямку. Ймовірно, ворожі безпілотники були випущені з мису Чауда у тимчасово окупованому Росією Криму. БПЛА рухалися через Миколаївщину у напрямку Дніпропетровщини. Зокрема, повідомлялося про загрозу для Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу.
Минулої ночі Росія атакувала Україну 7 ударними безпілотниками типу "Шахед-136/131" з південно-східного напрямку. Українська протиповітряна оборона знищила 4 ворожих "Шахеди".