Падіння уламків і "прильоти" зафіксовані у кількох районах, були пожежі та руйнування.

Вночі Росія випустила по Україні декілька груп дронів. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити над Дніпропетровською областю 13 ворожих безпілотників та одну крилату ракету, якими росіяни атакували Україну. Через влучення, а також падіння уламків у кількох районах зафіксовані пожежі та руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зокрема, внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Пожежу рятувальники оперативно приборкали. Крім того, уламки від збиття безпілотників впали на територію промислового підприємства в Павлограді, там зафіксовано й влучення.

"Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів", - уточнив Лисак.

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За його словами, вночі росіяни продовжували й щоденний терор Нікопольщини - з важкої артилерії гатили по Мирівській громаді. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки та господарська споруда.

Оновлено (08:37): Згодом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що уночі 3 жовтня російські окупанти атакували 31 ударним безпілотником "Шахед" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Ворожі цілі були запущені з тимчасово окупованого Криму: "Шахеди" – із мису Чауда, а "Іскандер-К" – з району Джанкой.

Загалом у Миколаївській та Дніпропетровській областях українські військові знищили 29 "Shahed-131/136" та одну крилату ракету "Іскандер-К".

Атаки РФ по Україні - це треба знати

Цієї ночі російські терористичні війська скерували на Україну кілька груп ударних дронів з південного напрямку. Ймовірно, ворожі безпілотники були випущені з мису Чауда у тимчасово окупованому Росією Криму. БПЛА рухалися через Миколаївщину у напрямку Дніпропетровщини. Зокрема, повідомлялося про загрозу для Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу.

Минулої ночі Росія атакувала Україну 7 ударними безпілотниками типу "Шахед-136/131" з південно-східного напрямку. Українська протиповітряна оборона знищила 4 ворожих "Шахеди".

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