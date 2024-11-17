Внаслідок російського терористичного удару по місту Суми є не лише поранені, а й загиблі українці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. Він оприлюднив відео Державної служби з надзвичайних ситуацій, на якому можна побачити серйозну пожежу. На місці удару по дев’ятиповерховці триває рятувальна операція:

"На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей".

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