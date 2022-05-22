Об'єкти інфраструктури не зачепило.

Сьогодні російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область: снаряди прилетіли у три населені пункти у Криворізькому районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом дня зафіксовано обстріли трьох населених пунктів у Криворізькому районі. "Градами" окупанти вдарили по Мар'янському, до села прилетіло десять снарядів. Ще два удари по території Апостолівської громади. Об'єкти інфраструктури не зачепило", - написав він.

Окрім того, вдень у Павлоградському районі одна ворожа ракета впала в річку Самара. "Без постраждалих", - додав Лукашук.

Він зазначив, що інші райони Дніпропетровщини атакам сьогодні не піддалися. Російських окупаційних військ на території області немає.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі Росія обстріляла сьогодні 45 населених пунктів: 7 цивільних загинули, ще 8 отримали поранення.

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