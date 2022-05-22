У результаті ворожої атаки ніхто не постраждав, зазначили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

На Дніпропетровщині ракета влучила у річку - росіяни почали "денацифікацію" української риби.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара", - зазначив він.

Резніченко уточнив, що ніхто не постраждав.

"Орки почали "денацифікацію" української риби", - пошуткував голова ОВА.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Кремль назвав війну в Україні "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" наших громадян.

Окупанти спершу бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних жителів низки населених пунктів, в тому числі у Дніпропетровській області. На початку травня стало відомо, що ворожа ракета в регіоні влучила у свинокомплекс, тварини вижили, й про жертв серед людей не повідомлялося.

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