На Дніпропетровщині ракета влучила у річку - росіяни почали "денацифікацію" української риби.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара", - зазначив він.
Резніченко уточнив, що ніхто не постраждав.
"Орки почали "денацифікацію" української риби", - пошуткував голова ОВА.
Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Кремль назвав війну в Україні "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" наших громадян.
Окупанти спершу бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних жителів низки населених пунктів, в тому числі у Дніпропетровській області. На початку травня стало відомо, що ворожа ракета в регіоні влучила у свинокомплекс, тварини вижили, й про жертв серед людей не повідомлялося.
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