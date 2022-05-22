За добу окупанти зруйнували та пошкодили 116 цивільних об'єктів у Донецькій і Луганській областях.

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів сьогодні загинули щонайменше 7 цивільних осіб, 8 поранено. Дані по Луганщині наразі уточнюються.

Про це на сторінці у Facebook повідомило Угруповання Об'єднаних сил, інформуючи про оперативну обстановку на Донецькому і Луганському напрямках.

Як зазначається, уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

"Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували й пошкодили 116 цивільних об'єктів: 106 житлових будинків, гуртожиток будівельного ліцею, господарчі будівлі двох підприємств, сільгосптехніку, магазин тощо. В результаті цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 8 отримали поранення. Дані по Луганщині уточнюються", - інформують в УОС.

Згідно з повідомленням, сьогодні наші захисники відбили 11 атак ворога.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання ОС знищили: 6 танків; 10 одиниць бойової броньованої техніки; 6 ворожих автомобілів (2 із них з боєприпасами).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу, на Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. З мінометів та ствольної артилерії ворог продовжив обстріли позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення.

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