Жителі села загинули цілими родинами у декілька поколінь.

Внаслідок ворожого ракетного удару по кафе у селі Гроза на Харківщині загинули 59 людей. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

За його словами, криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих.

"59 людей вбили росіяни прямим влучанням "Іскандера" в селі Гроза. Всі жертви – місцеві жителі. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", - сказав він.

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Клименко розповів, що 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.

"Шість діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів. Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів", - зазначив міністр.

Він додав, що завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям процес ідентифікації відбувся досить швидко.

"Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року", - підкреслив Клименко.

Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині – деталі

5 жовтня російські окупанти завдали удару "Іскандером" по селу Гроза Харківської області, влучивши у кафе, де перебували близько 60 людей, які прийшли на поминальний обід за загиблим військовим.

Станом на ранок 12 жовтня повідомлялося про 56 загиблих внаслідок удару.

11 жовтня правоохоронці повідомили встановлення двох зрадників, які навели удар на Грозу. Ними виявилися колишні жителі села – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Під час окупації регіону вони перейшли на бік загарбників, а після звільнення регіону втекли до РФ та продовжили працювати на ворога. Зокрема, зрадники випитували у місцевих жителів інформацію про заплановане перепоховання загиблого воїна у Грозі.

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