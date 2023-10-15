Ворог вивів на бойове чергування ще два фрегати у додаток до вже наявного підводного човна.

Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Ворог вивів на бойове чергування ще два фрегати у додаток до вже наявного підводного човна, повідомляють Сили оборони півдня України.

"Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі бойове чергування крім підводного човна несуть ще 2 фрегати", - йдеться у повідомленні.

Відтак, сумарний залп "Калібрів" може сягати 20.

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Військові оцінюють рівень ракетної загрози як дуже високий та закликають громадян бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Ситуація в Криму

Як повідомляв УНІАН, зранку 13 жовтня поблизу тимчасово окупованого Севастополя вибухнув малий корабель Чорноморського флоту РФ, носій крилатих ракет "Буян", який росіяни можуть споряджати "Калібрами" для атак по Україні.

Відомо про поранених та загиблих окупантів, які перебували на борту судна. Російські загарбники про причини вибуху не повідомили, прикрившись "тренуваннями" військових.

Згодом стало відомо, що удар здійснили Служба безпеки України та Військово-морські сили під час спільної спецоперації. Судно уразили дронами "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

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