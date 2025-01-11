Більша частина міста "просто знесена в щебінь", зазначив представник ОСУВ.

Сили оборони України утримують позиції в межах міста Курахове на Донеччині.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері "Суспільне. Студія", коментуючи новини про нібито повне захоплення міста.

За його словами, росіяни не окупували місто повністю:

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"За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. Зокрема, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати".

Також Трегубов зауважив, що Сили оборони не покинули Курахове та все ще зберігають позиції в межі міста. " Про якесь залишення ми говорити не можемо", — додав він.

Курахове сьогодні - що відомо про ситуацію в місті

Як повідомляв вночі проєкт DeepState, російські загарбники завершили окупацію міста Курахове Покровського району Донецької області.

"Ворог окупував Курахове, а також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки", - сказано у повідомленні.

Водночас вранці "Хортиця" повідомила, що окупанти наступали біля Курахового та зруйнували позиції на трьох напрямках. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в бойові порядки Сил оборони.

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