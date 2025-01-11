Росіяни повністю окупували Курахове, - DeepState

Згідно з інформацією Генштабу, від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень.

Російські загарбники завершили окупацію міста Курахове Покровського району Донецької області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог окупував Курахове, а також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки", - сказано у повідомленні.

Карта бойових дій від проєкту DeepState наразі виглядає так:

Відео дня

Згідно з інформацією Генштабу, від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку наші війська відбивали п’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця – всі боєзіткнення вже завершено.

На Куп’янському напрямку ворог одинадцять разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 39 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне.

На Сіверському напрямку, в районі населеного пункту Білогорівка, противник двічі атакував позиції наших військ, успіху не мав.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 32 боєзіткнення поблизу Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

Зазначається, що від початку минулої доби на Покровському напрямку росіяни 61 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного.

Там додавли, що в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали 22 атаки російських загарбників. Противник здійснив понад 190 обстрілів, з них 14 - із реактивних систем залпового вогню.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Штурмові групи російських окупантів проникли в бойові порядки українських військ на Торецькому напрямку. Зазначається, що протягом позаминулої доби на Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, в Торецьку та неподалік Білої Гори.

Як поінформували в ОСУВ "Хотртиця", для переміщення особового складу з метою наступу в напрямку Щербинівки ворог застосував автомобільну техніку, яка була знищена.

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