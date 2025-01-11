Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в бойові порядки Сил оборони.

Впродовж минулої доби російські окупанти зосередили зусилля для штурмових дій на східній ділянці фронту. На низці напрямків точилися бої.

Як повідомляє Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця", протягом минулої доби основні атакувальні зусилля противника були зосереджені на Покровському напрямку. Переважно без застосування бронетехніки ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Новоєлизаветівка та Янтарне. Крім того, "Хортиця" повідомила про штурмові дії ворога у районі міста Курахове на тлі новин про його захоплення.

Тривають бої в Лисівці, Даченському, Нововасилівці, Шевченко та Петропавлівці. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати чисельну перевагу та розвивати наступ.

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На Харківському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції у Вовчанську та в районі Стариці. Атаки відбито, противник зазнав втрат та відійшов.

На Куп’янському напрямку противник проводив наступальні дії в напрямку Петропавлівки, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, а на Лиманському напрямку штурмував наші позиції в районах Першотравневого, Греківки, Тернів та в Макіївці.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - зазначає "Хортиця".

На Сіверському напрямку противник атакував позиції наших військ в Білогорівці: успіху не мав.

На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок, Білої Гори, Предтечиного та в Торецьку. У "Хортиці" повідомили, що деякі українські позиції зазнали руйнувань внаслідок штурмових дій та вогневого впливу. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в бойові порядки Сил оборони.

Водночас на Новопавлівському напрямку українські оборонці протистоять атакам противника в районах Зеленівки, Велика Новосілки та Времівки. Для переміщення особового складу з метою проведення наступальних дій в напрямку Костянтинополя ворог застосував бойові броньовані машини. Внаслідок нашого вогневого ураження була знищена одна ББМ разом з десантом. Решта машин пошкоджені. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Війна в Україні - останні новини

Російські загарбники завершили окупацію міста Курахове Покровського району Донецької області, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог окупував Курахове, а також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки", - сказано у повідомленні.

Штурмові групи російських окупантів проникли в бойові порядки українських військ на Торецькому напрямку. Зазначається, що протягом позаминулої доби на Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, в Торецьку та неподалік Білої Гори.

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