У Харківській області не фіксують військовослужбовців Північної Кореї, які воюють на боці Російської Федерації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. За його даними, деяких з них передислокували:

"Частину військових з КНДР перекинули в прикордоння Бєлгородської області. На Харківщині їх нема".

Війська КНДР на війні

Нагадаємо, вчора CNN повідомили, що солдати з армії КНДР вже перебувають на території Маріуполя та в окупованій частині Харківської області. Вони посалають на джерело в Службі безпеки України.

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В Оперативно-тактичному угрупованні "Харків" заявили, що це неправдива інформація. В їхній заяві йдеться, що оперативна ситуація на Харківському напрямку суттєво не змінилася.

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