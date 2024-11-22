Вони спростовують ці дані.

В Оперативно-тактичному угрупованні "Харків" спростували інформацію про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області.

Офіційна заява ОТУ опублікована на їхній сторінці у соцільній мережі Facebook. Військові зазначають, що людина, яка повідомила ЗМІ такі дані, коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції, оскільки не є їхнім офіційним спікером:

"Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ".

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