В Оперативно-тактичному угрупованні "Харків" спростували інформацію про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області.
Офіційна заява ОТУ опублікована на їхній сторінці у соцільній мережі Facebook. Військові зазначають, що людина, яка повідомила ЗМІ такі дані, коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції, оскільки не є їхнім офіційним спікером:
"Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ".
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