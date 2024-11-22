На відміну від решти іноземних найманців, корейців тримають окремо від російських підрозділів.

Військові КНДР вже перебувають в окупованому Маріуполі та на захоплених росіянами територіях Харківської області. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в СБУ.

За словами співрозмовника, до Маріуполя прибули "технічні радники", але мета їхнього візиту не зрозуміла. Хоча корейців одягнули в російську військову форму, вони залишаються відокремленими від російських підрозділів, з якими вони взаємодіють.

"У той час як інші іноземні бійці в російських лавах змішалися з підрозділами, північнокорейців тримають окремо — у них є власні помешкання, їжа, музика та фільми", – додало джерело.

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Північнокорейські війська також були помічені в Харківській області. За словами речника об’єднання військових частин у Харкові Євгена Романова, про присутність корейців свідчать радіоперехоплення.

"Я бачу, що вони розбиваються на підрозділи, підсилюють свої бойові одиниці, накопичують невелику кількість (сил) на передовій. Вони чекають погіршення погоди, тому що для ворога це найкращий час для початку штурмових дій", – додав командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак.

Джерело також повідомило, що нещодавні українські ракетні удари по території Росії були націлені на високопоставленого північнокорейського генерала, але залишається незрозумілим, чи був той убитий внаслідок удару.

ЗСУ вдарили ракетами по бункеру з генералами

Як писав УНІАН, вдень 20 листопада ЗСУ завдали потужного удару ракетами Storm Shadow по об’єкту в Курській області. Загалом було використано близько десятка ракет.

На думку аналітиків, використання одразу великої кількості дефіцитних ракет свідчить про високу пріоритетність цілі. Зокрема лунали припущення, що вдарили по бункеру, де могли перебувати російські та північнокорейські генерали.

Наступного дня The Wall Street Journal написала, що внаслідок цього ракетного удару у Курській області було поранено високопоставленого північнокорейського генерала.

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