Українцям не слід плекати надію, що окупанти обмежаться проміжними цілями.

Російські окупанти перейшли до більш активних наступальних дій на сході України, вони накопичили сили і навряд чи зупиняться.

Про це повідомив заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін у Telegram.

"Росіяни зараз перейшли до більш активних наступальних дій, зокрема на сході. Для нас це не є якоюсь несподіванкою - вони накопичували сили весь цей час, та й зараз продовжують це робити", - зазначає він.

За словами Жоріна, загострення слід очікувати на Авдіївському, Куп'янському і на Бахмутському напрямку. "І на інших напрямках теж. Але варто усвідомити, що ворог не збирається зупинятись на якихось окремих цілях - містах, вулицях. Буде тиснути доки може, тому що основна його мета - знищення всієї України", - акцентував командир.

Він вважає, що українцям дуже небезпечно обманювати себе тим, що проміжних цілей для ворога може виявитися достатньо.

Що відбувається на українському фронті - останні зміни

За даними Генерального штабу Збройних сил України, 3 грудня російські окупаційні війська наступали одразу на семи напрямках фронту, однак їх стримали українські оборонці. Загалом за добу відбулося 68 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Також українські війська продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області і закріплюють на досягнутих рубежах, тоді як інтервенти зазнають втрат у живій силі.

На Авдіївському напрямку Сили оборони стримують підрозділи РФ, які намагаються оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи росіянам значних втрат. Вони відбили 21 атаку ворога в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупантів стримують в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 8 атак, а на Шахтарському - один штурм в районі Старомайорського.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили по три атаки в районах південніше Роботиного та біля Новопрокопівки.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки загарбників в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

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