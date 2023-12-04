За добу відбулось 68 бойових зіткнень

Російські окупаційні війська наступали одразу на семи напрямках фронту, однак їх стримали Збройні сили України.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, минулої доби, 3 грудня, відбулося 68 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки загарбників в районі Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Також українські війська продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області і закріплюють на досягнутих рубежах, тоді як інтервенти зазнають втрат у живій силі.

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На Авдіївському напрямку Сили оборони стримують підрозділи РФ, які намагаються оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи росіянам значних втрат. Вони відбили 21 атаку ворога в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупантів стримують в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 8 атак, а на Шахтарському - один штурм в районі Старомайорського. На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили по три атаки в районах південніше Роботиного та біля Новопрокопівки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активні дії і виснажують противника по всій лінії фронту, ворог зазнає втрат у живій силі та техніці.

На Херсонському напрямку військові утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні - останні новини

Спікер армії "Південь" Сергій Братчук повідомляв, російські окупанти йдуть в атаки власними мінними полями.

За минулу добу Сили оборони знищили ще 770 російських окупантів, загальні втрати російської армії серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення РФ склали 332 тисячі 810 осіб.

Росіяни знищили Авдіївку Донецької області практично вщент. Втім, українські воїни можуть скористатися сконцентрованістю ворога на цьому напрямку під час планування операцій на півдні.

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