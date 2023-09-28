Вороги на Куп’янському напрямку починають відновлювати бойові зіткнення, хоча раніше там фіксувалося затишшя.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш наголошує, що російські окупанти готуються до наступальних дій на Куп’янському напрямку.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації довкола Куп’янська. "Ворог готується до наступальних дій на цьому напрямку. Зокрема, зараз ми фіксуємо значне підвищення авіаційних ударів. Таким чином, 21 раз він застосував свої штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52. Зокрема, поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва припало найбільше таких ударів з авіації противника", - зауважив Євлаш.

Крім того, додав він, загарбники здійснили 517 обстрілів позицій Збройних сил України, відбулося два бойових зіткнення.

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"Зараз противник потихеньку починає відновлювати свої бойові зіткнення на цьому напрямку. Раніше ми фіксували затишшя. Противник укріплював свої фортифікаційні споруди", - сказав речник.

Євлаш зауважив, що зараз уже в бій долучається і 25-та загальновійськова армія. "Проте ми фіксуємо, що вони мають проблеми і з тренуванням військовослужбовців, які зараз беруть участь (у бойових діях - УНІАН) на Лимано-Куп’янському напрямку, і з забезпеченням і технікою, і особовим складом", - сказав він.

Речник також розповів, що за минулу добу на цьому напрямку було знищено 22 одиниці озброєння та військової техніки ворога. Зокрема, це один танк та три бойові броньовані машини.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Ілля Євлаш заявив, що російські окупанти на Лимано-Куп’янському напрямку фронту формують штурмові загони. Ворог сподівається пробити оборону ЗСУ і обстрілює українські позиції з максимальних дистанцій.

За його словами, росіяни підготували 12 штурмових рот чисельністю близько 2 тис. осіб. Водночас Євлаш заспокоїв, що загарбники намагаються пробити оборону ЗСУ вже протягом довгого часу і це не мало жодних успіхів.

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