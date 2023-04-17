Вони мають погане забезпечення і стару зброю.

Росія використовує на тимчасово окупованих територіях України так звані "штурмові підрозділи Z". Однак ці бойовики не дуже охоче йдуть воювати і російське командування змушене вести над ними роботу.

Про це повідомив керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону. За його словами, ворог знизив активність атак і їхня якість також падає.

"Але з'явилися так звані "штурмові підрозділи Z", які укомплектовані людьми з кримінальним минулим. Тепер і зрозумілий конфлікт між Пригожиним і Шойгу, тому що останній фактично відняв можливість поповнювати ряди "вагнерівців" в'язнями. Натомість тепер Збройні сили РФ формуються цими людьми з кримінальним минулим", - зазначив Дмитрашківський.

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Він додав, що 15 військових РФ, яких взяли нещодавно у полон під Мар'їнкою, були саме з цих штурмових підрозділів.

"Всі вони розповідають, що мають погане забезпечення і стару зброю...Натомість вони розповідали, що дуже багато з цих підрозділів не дуже хочуть йти воювати. Саме тому зараз серед цих "вояків" ведеться робота, щоб вони йшли штурмувати позиції ЗСУ", - підсумував Дмитрашківський.

"Штурмові підрозділи Z" - що про них відомо

На початку квітня в ISW повідомили, що Росія формує з новообраних резервістів спецпідрозділи "Шторм Z" для ведення бойових дій у містах. Їх створюють поза структурою звичайних армійських підрозділів й потім "комбінують" зі вже існуючими полками та бригадами.

Кожна рота складається зі 100 осіб особового складу, розбитих на чотири штурмові загони (по 10 осіб), чотири загони вогневої підтримки (по 10 осіб), командний підрозділ роти з 2 осіб, саперну групу з 5 осіб, розвідку з 8 осіб, групу медичної евакуації з трьох осіб та екіпажем БПЛА з 2 осіб.

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