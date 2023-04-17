Також зросли втрати окупантів у техніці, зокрема, знищено 7 танків та бронемашин.

Генеральний штаб Збройних сил оновив дані щодо втрат російських окупантів на загарбницькій війні проти України.

За минулу добу сили оборони України ліквідували 590 окупантів, наразі втрати ворога в особовому складі перевищили 182,6 тисяч, інформують у зведенні.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 182660 (+590 за минулу добу) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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Також зросли втрати окупантів у техніці: танків ‒ 3660 (+3 за минулу добу) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 7087 (+4) одиниць, артилерійських систем – 2804 (+9) одиниці, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8), засобів ППО ‒ 285 (+1) одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) одиниці, спеціальної техніки ‒ 328 (+2) одиниць.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення знищено 308 ворожих літаків, 538 РСЗВ, 293 гелікоптери, 18 кораблів та катерів.

Поранені окупанти переповнили медзаклади на окупованих територіях - що відомо

Росіяни, які розпочали криваву загарбницьку війну проти України, продовжують зазнавати колосальних втрат. Станом на середину квітня всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами, через це ворог змушений відкривати шпиталі у навчальних закладах.

Зокрема, у Запорізькій області окупанти переобладнали шкільний спортзал на військовий шпиталь

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