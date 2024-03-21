Схоже на те, що російський атомний ракетний підводний крейсер стратегічного призначення К-114 "Тула" отримав захисний "козирок" на кшталт тих, які встановлюють на наземні бойові машини. На це звернув увагу The War Zone.
На нових кадрах каналу "Росії-24" можна побачити "Тулу", пришвартовану біля К-157 "Вепр" - багатоцільового атомного підводного човна проекту 971 "Щука-Б". Цікаво, що на "Вепр" захисний "мангал" не встановили.
Варто зазначити, що офіційного пояснення щодо нової конструкції немає, тому деякі експерти припускають, що "мангал" насправді використовують не для захисту від БПЛА, а для якихось інших цілей.
Також не можна виключати, що конструкцію демонтують перед зануренням підводного човна.
К-114 "Тула" - що ми знаємо про цей крейсер
К-114 є атомним ракетним підводним крейсером стратегічного призначення проекту 667БДРМ "Дельфін". Субмарину побудували у 1987 році. К-114 став четвертим у серії з семи підводних крейсерів цього типу, які будували з 1984 по 1992 роки.
Головною зброєю човна є 16 балістичних ракет Р-29РМУ2 "Синева". Також передбачено мінно-торпедне озброєння.
Нові російські субмарини
Наразі росіяни замінюють субмарини проекту 667БДРМ новими стратегічними підводними човнами четвертого покоління проекту 955 "Борей". Зараз в строю знаходяться 7 таких субмарин.
Основною зброєю "Борею" виступає твердопаливна балістична ракета Р-30 "Булава-30". Нагадаємо, один з останніх на сьогодні запусків "Булави" виконали в кінці минулого року.
На думку військового експерта Сергія Згурця, він став елементом російських заходів для інформаційного впливу на країни НАТО.