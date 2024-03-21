Таке нововведення окупанти започаткували, щоб уникнути ударів дронів.

Схоже на те, що російський атомний ракетний підводний крейсер стратегічного призначення К-114 "Тула" отримав захисний "козирок" на кшталт тих, які встановлюють на наземні бойові машини. На це звернув увагу The War Zone.

На нових кадрах каналу "Росії-24" можна побачити "Тулу", пришвартовану біля К-157 "Вепр" - багатоцільового атомного підводного човна проекту 971 "Щука-Б". Цікаво, що на "Вепр" захисний "мангал" не встановили.

Варто зазначити, що офіційного пояснення щодо нової конструкції немає, тому деякі експерти припускають, що "мангал" насправді використовують не для захисту від БПЛА, а для якихось інших цілей.

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Також не можна виключати, що конструкцію демонтують перед зануренням підводного човна.

К-114 "Тула" - що ми знаємо про цей крейсер

К-114 є атомним ракетним підводним крейсером стратегічного призначення проекту 667БДРМ "Дельфін". Субмарину побудували у 1987 році. К-114 став четвертим у серії з семи підводних крейсерів цього типу, які будували з 1984 по 1992 роки.

Головною зброєю човна є 16 балістичних ракет Р-29РМУ2 "Синева". Також передбачено мінно-торпедне озброєння.

Нові російські субмарини

Наразі росіяни замінюють субмарини проекту 667БДРМ новими стратегічними підводними човнами четвертого покоління проекту 955 "Борей". Зараз в строю знаходяться 7 таких субмарин.

Основною зброєю "Борею" виступає твердопаливна балістична ракета Р-30 "Булава-30". Нагадаємо, один з останніх на сьогодні запусків "Булави" виконали в кінці минулого року.

На думку військового експерта Сергія Згурця, він став елементом російських заходів для інформаційного впливу на країни НАТО.

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