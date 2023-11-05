Це нібито був успішний випробовувальний пуск ракети.

Росія знову здійснила випробувальні пуски міжконтитентальної балістичної ракети "Булава", яка здатна нести ядерний заряд.

Як повідомляє міноборонии РФ, пуски здійснив підводний крейсер "Імператор Олександр Третій". Росіяни переконують, що цей пуск нібито був успішним. Його здійснили з акваторії Білого моря по полігону "Кура" на півострові Камчатка.

"Ракетна стрілянина пройшла у штатному режимі з підводного стану. Головні частини ракети у призначений час прибули до заданого району. Стрілянина балістичною ракетою є завершальним елементом державних випробувань, після якого буде ухвалено рішення про прийом крейсера до складу Військово-Морського Флоту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атомний ракетний підводний крейсер стратегічного призначення "Імператор Олександр Третій" - серійний корабель, побудований на АТ "ПО "Севмаш" за проектом "Борей-А". Він оснащений 16 балістичними ракетами "Булава" та сучасною торпедною зброєю.

Такі атомні підводні човни відносяться до 4-го покоління і входять до складу з'єднань підводних сил Північного та Тихоокеанського флотів. В даний час на озброєнні ВМФ РФ стоять 3 ракетні підводні крейсери проекту "Борей-А", один завершує випробування і ще три будуються.

Тренування масованого ядерного удару в РФ - деталі

Раніше збройні сили Росії виконали пуски балістичних та крилатих ракет в ході тренування з відпрацювання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника.

Міністерство оборони Росії похвалилося кадрами запусків міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" та "Синева". Ракети запускали в рамках тренування із силами та засобами наземної, морської та авіаційної складових сил ядерного стримування.

Так, "Ярс" було запущено з державного випробувального космодрому Плесецьк по полігону "Кура" на Камчатці. Водночас з акваторії Баренцева моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Тула" було виконано пуск ракети "Синева".

Згодом в ГУР повідомили, що Росія провалила випробовування носіїв ядерної зброї - ракет "Ярс" та "Булава".

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