Деякі народи навіть не хочуть мати відношення до РФ.

Росія вже починає потроху "розхитуватися", а ті народи, які вона колись колонізувала, нині хочуть відділитися. Говорити про те, що буде з РФ після нашої перемоги, можна буде лише тоді, коли країна-агресорка втратить усі свої "колонії".

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов

"Має відбутися дуже проста річ: РФ має позбавитися тих колоній, які вона захопила у XIX-XX сторіччі... Нам треба розуміти, що Росія - одна з небагатьох країн, яка у сучасному XXI сторіччі має колонії... РФ забрала у цих людей мову, традиції, вона забрала в них культуру, вона їх колонізувала. Тому що те, що в них там є - це колонії, їх треба звільнити, щоб ці народи стали вільними", - зазначив він.

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На думку Данілова, лише тоді, коли РФ втратить усі свої "колонії", можна буде говорити про її подальшу долю. Він зауважив, що народи Ічкерії та Татарстану вже точно не хочуть бути у складі країни-агресорки.

"Вони навіть не хочуть мати відношення до РФ, вони починають потихеньку хитатися", - додав Данілов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що екс-депутат Держдуми спрогнозував, як закінчиться війна.

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