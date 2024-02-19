ЗСУ намагаються стримати новий наступ РФ на Запорізькому напрямку.

Окупанти змогли пробити оборону південно-західніше Вербового в Запорізькій області, зараз українські захисники намагаються ліквідувати цю проблему.

Про це повідомили аналітики DeepState щодо ситуації на фронті станом на кінець доби 18 лютого 2024 року.

"Запорізький відтинок - росіяни розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового. Південно-західніше Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз СОУ намагаються ліквідувати цю проблему. 18 лютого інтенсивність дещо спала. Частина змогла прорватися у Роботине, але більшість була ліквідована", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що противник проводив штурмові дії в Білогорівці на Бахмутському напрямку, але отримав відсіч.

"Біля Веселого окупанти розстріляли двох наших бійців. Чергове нагадування, що ворог не дотримується правил та звичаїв війни. В Богданівці противник шукає слабкі місця, щоб продавити лінію зіткнення. Біля Іванівки ворог має успіхи та продовжує штурмові дії", - поінформували аналітики.

Крім того, на Авдіївському напрямку ворог пробував штурмувати біля Ласточкиного значним числом піхоти, але всі ці спроби виявилися невдалими.

"Зараз противник проводить накопичення по посадках і поновить штурмові дії вже найближчими днями. Вони атакують в Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки тривають бої, противник посилив тиск на Сили Оборони", - мовиться у звіті DeepState.

Аналітики вважають, що після завершення боїв за саму Авдіївку противнику потрібно приймати рішення, куди перекидати основні сили далі. Ворог може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську, Часовому Ярі чи Роботиному.

Що відомо про новий наступ на Запорізькому напрямку

18 лютого прес-служба Оперативного Командування "Захід" поінформувала, що окупаційні війська РФ пішли у наступ на Запорізькому напрямку, проте українські військовослужбовці розгромили ворога та змусили його відійти на попередні позиції. В наступі росіяни задіяли 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад. Після атаки росіяни відійшли на попередні позиції.

Українські військовослужбовці загалом знищили 18 одиниць російської техніки (з них 3 танки). Втрати особового складу РФ складають - приблизно 70 солдатів убитими і 80 пораненими.

17 лютого Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські сили, відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

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