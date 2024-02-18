Після наступу російські окупаційні війська відійшли на попередні позиції.

Окупаційні війська РФ пішли у наступ на Запорізькому напрямку, проте українські військовослужбовці розгромили ворога та змусили його відійти на попередні позиції.

Як повідомляє прес-служба Оперативного Командування "Захід", в наступі росіяни задіяли 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад. Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції.

Зазначається, що українські військовослужбовці загалом знищили 18 одиниць російської техніки (з них 3 танки). Втрати особового складу РФ складають — приблизно 70 солдатів убитими і 80 пораненими.

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18 лютого стало відомо, що протягом минулої доби на Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції українських військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Також повідомлялося, що українські воїни сьогодні, близько 6:00, збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, українські захисники за минулу добу ліквідували ще понад тисячу солдатів армії Російської Федерації.

Начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що російська армія не виснажена, а не задіює всі ресурси, бо готується до війни з НАТО. За його словами, Росія наразі виснажує українську армію, після чого, ймовірно, окупанти зважаться на рейдову операцію.

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