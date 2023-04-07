Запеклі бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби захисники України відбили понад 40 ворожих атак. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що саме на цих напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

Крім того, ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, там тривають запеклі бої.

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"Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи Сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці", - йдеться в повідомленні. Зокрема, ворог обстріляв низку населених пунктів Донецької області, зокрема, Богданівку, Курдюмівку, Білу Гору, Дружбу.

Разом з тим, йдеться у зведенні, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. "Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак", - наголосили в Генштабі.

В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області. На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського.

Водночас, зауважують в Генштабі, на Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив, але обстріляв Вугледар, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, Велику Новосілку Донецької області.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні рубежі та позиції, будує фортифікаційні споруди. Тим часом здійснив обстріли населених пунктів, зокрема Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпольське, Білогіря та Кам'янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області, а також Херсон.

Війна новини - що відбувається у Бахмуті

За даними британської розвідки, останніми днями російські окупаційні війська відновили деяку активність у боях за Бахмут, якої не спостерігалася з кінця березня, коли їхнє просування значною мірою зупинилося.

Росія продовжує на полі бою тактику "м'ясних" штурмів, напередодні ЗСУ показали вигляд поля бою після таких атак - все у трупах російських найманців.

Відомо, що у боях на Бахмутському напрямку воюють не тільки "вагнерівці", а й інші професійні підрозділи російської армії.

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