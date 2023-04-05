Маляр зазначила, що тривають наступальні дії ворога на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнськом

Російські загарбники не полишають мети захопити Бахмут, використовуючи для цього не лише ПВК "Вагнера", а й інші професійні підрозділи. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Якщо читати сьогоднішні офіційні зведення, то вони дійсно схожі на вчорашні. Насправді ж, за цими словами стоять активні дії наших оборонців та цілодобова робота штабів. Дійсно, епіцентром бойових дій залишається Схід. Там тривають наступальні дії ворога на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському", - зазначила вона.

За словами Маляр, ворогу не вдається досягти мети на Лиманському напрямку, попри гарячі бої дії ворога так само безуспішні на Авдіївському та Мар‘їнському напрямках.

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"Наші воїни відбивають десятки атак на добу. Ворог не полишає мети захопити Бахмут. Використовує для цього не лише в‘язнів Вагнера, а й інші професійні підрозділи. Вони виконують бойові задачі під страхом бути розстріляними своїми. З нашого боку ситуація повністю контрольована. Командування безперервно здійснює оцінку оперативної обстановки та приймає необхідні рішення", - зауважила заступник міністра.

Бої за Бахмут - яка обстановка на фронті

Станом на вечір 5 квітня ворог вів наступ на чотирьох напрямках, в тому числі на Бахмутському. Разом з тим в епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. А ось на Шахтарському напрямку ворог цього дня наступальних дій не проводив.

Зеленський наголосив, що як тільки у ЗСУ з'явиться загроза оточення з боку противника, вище командування на місцях ухвалить "правильні рішення".

Напередодні Інститут вивчення війни спростував фейк окупантів про те, вони захопили залізничну станцію Бахмут-1 і центр міста.

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