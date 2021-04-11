Росія проти України: за крок до нового вторгнення

Росія розпочала навколо українських кордонів нове брязкання зброєю. Паралельно – у мешканців окупованих територій нарощується паніка інформацією про наступ на них військ НАТО. Чи піде Росія далі вглиб України? І чи вступ до Північноатлантичного альянсу – порятунок для Києва?

Вторгнення Росії вже розпочалося. Попри те, що ворожі війська ще не перетнули український кордон, наступ на інформаційному фронті йде повним ходом. Все відбувається за нацистським принципом - чим страшніше брехня, тем швидше в неї повірять. Ворожа пропаганда вже розіпнула на хресті чергового хлопчика. Так, російський пропагандист Володимир Соловйов переконує своїх глядачів, «укронацисти вбили дитину, і ці звірі ні перед чим не зупиняться».

Українську армію звинувачують у трагедії, яка сталася в глибокому тилу окупованої території. І хоча смерть малюка настала від вибухового пристрою, пропагандисти вигадують найбезглуздіші пояснення участі в цьому ЗСУ - лиш би підняти хвилю ненависті та страху на окупованих територіях.

Не дивно, що місцеві жителі переживають напади тривоги. «Звичайно, страшно. Напружена ситуація…», «Дитина п’ятирічна загинула в Донецьку…», «Я по телевізору бачу. Це в новинах накручується…», - розповідають вони ТСН.Тижню.

«Кажуть, що не дай Бог, почнеться, як у 2014-2015 роках», - говорять місцеві на камеру.

Кремль шукає привід. І вже відкрито погрожує розпочати вторгнення на територію України. Такі наміри Путіна озвучив головний російський перемовник у Тристоронній Контактній групі Дмитро Козак: «Якщо там буде, як каже наш президент, спровокована Сребрениця, вірогідно, будемо вимушені встати на захист».

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Порівняння Сребрениці з окупованою Путіним українською землею - вкрай цинічне. І, чесно кажучи, навіть влучне. Особливо, якщо знати участь в ньому Росії.

Геноцид в цьому місті стався під час війни на Балканах. Тоді за кілька днів було розстріляно близько восьми тисяч чоловіків та підлітків віком від дванадцяти років. Та найстрашніше те, що саме Кремль був головною опорою того, хто командував масовими вбивствами в Сребрениці, - сербського генерала Ратко Младича. Тепер власні досягнення в геноциді агресор може використати на окупованих українських територіях.

Ворог нападає тоді, коли відчуває слабкість. Так було сім років тому, коли, скориставшись безпорадністю і розгубленістю, у нас вкрали Крим і окупували Схід України. Так само зараз: поки виснажена пандемією країна бореться за життя людей, північний сусід знову розпалює Донбас, стискає кільце навколо України і намагається шантажувати наших союзників новою війною.

Лише від початку місяця загострення на фронті забрало життя сімох захисників. Атаки на українські позиції стали частішими в декілька разів, ворог розчохлив заборонені калібри.

«Це щось велике, і такого хвостовика я за три ротації не бачив!», - розповідає ТСН.Тижню військовослужбовець Валентин.

Так само на передову, попри домовленості про відведення важкого озброєння, вже підігнали й ворожі танки. Вони наразі сховані за парканом донецького аеропорту.

«Щодня за терміналом аеропорту прогріваються танки, - розповідає ТСН.Тижню український військовий з позивним «Авер». – Вони з трала заїздять в затишні місця, де ми їх не бачимо, хоча танки повинні бути відведені».

ТСН.Тиждень разом з військовими їде вздовж злітної смуги донецького летовища. Дуже швидко, аби не потрапити під ракетний обстріл з двох веж-близнюків. Людей по той бік лінії фронту Москва розглядає, як «гарматне м’ясо» і легко прикривається ними. Бойовики зізнаються, що «ситуація напружена», що «важко фізично».

У разі повномасштабних бойових дій їхня задача - протриматись три-чотири години, до приходу основних російських сил. Їх розгортають вздовж усього периметру України. Журналісти-розслідувачі виявили тимчасовий секретний табір, створений нашвидкуруч під Воронежем. «Такі точно табори я бачив на Кавказі перед вторгненням Росії до Грузії. На супутникових фото - сотні одиниць важкої техніки. А у Чорне море з Каспійського росіяни раптово перекинули десять артилерійських та десантних катерів» - згадує спеціальний кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко.

«Зараз Росія має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року», - зауважує речниця Білого дому Джейн Псакі.

Підтримка Сполучених Штатів зараз не лише на словах. І саме це дає шанс не називати ситуацію неминучою. В акваторію Чорного моря вже вирушили два американські есмінці класу «Арлі Берк». Кожен може нести до дев’яноста ракет в тому числі крилатих. В теорії, цього достатньо, аби розбити весь Чорноморський флот Росії разом з Каспійською флотилією.

На практиці ж навряд чи з пускової установки вилетить бодай одна ракета, навіть, якщо росіяни висаджуватимуть десант в Одесі. Ми називаємо американців союзниками, але не треба видавати бажане за дійсне, - у нас немає союзницького договору з жодною країною НАТО. Члени Альянсу поки що обмежуються дипломатичною підтримкою. Але спосіб, як вгамувати оскаженілого сусіда, все ж існує.

«Нам, Сполученим Штатам, треба запропонувати Україні статус «Основного союзника поза межами NATO»... Цей статус - не те саме, що членство в НATO, але він дає можливість більшого обміну інформацією, більшого рівня підготовки. І це буде гарним початком», - розповів ТСН.Тижню колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес.

Російсько-окупаційні загони тим часом розганяють чутки про велику війну з НАТО. І навіть називають дату. Ось що пише родичам на підконтрольну територію одна з жительок окупованої Макіївки: «Нас тут лякають, що 25 квітня почнеться повномасштабна війна з військами НАТО. Знайома працює у Пушиліна. Він своїм сказав віддати всім трудові книжки і бути напоготові».

Ці «лякачки» падають на добре підготовлений ґрунт. Місцеві мешканці, надивившись окупаційного телебачення і поспілкувавшись з сусідами, впевнені: «Америка вбила всіх своїх корінних мешканців. Ми добре знаємо, що таке НАТО».

Офіційний Київ вважає, що зупинити війну на Донбасі допоможе лише вступ країни до НАТО. Насправді ж війну щодня зупиняють хлопці на нульовому рубежі української оборони. Зупиняють іноді ціною власного життя. Але кількість жертв може бути ще більшою, якщо ворог знову розпочне криваву гру на українському питанні.

«Американець чи інший солдат НАТО тут, за цим кулеметом, стояти не буде», - каже ТСН.Тижню український військовослужбовець з позивним «Роман».

Та, схоже, ворог прорахувався. Україна зовсім не та розгублена, слабка країна, яка не встигла отямитись від Майдану і пропустила нищівний удар заклятих братів. Тепер проти гібридних військ працює досвідчена і мотивована армія. Хлопці з українських окопів обіцяють влаштувати ворогу пекло.

«Ми готові втримати рубіж. Якщо це потрібно буде робити до останнього подиху, значить, будемо робити до останнього подиху», - розповідає ТСН.Тижню командир окремої бригади Дмитро Кащенко.

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Готується і система територіальної оборони. Зокрема, резервісти поблизу Криму згадують все, що вміли під час армійської служби. Новий закон дозволяє президенту їх викликати без оголошення мобілізації. Звичайно, це другий рівень оборони. Але ворог явно бачить: матиме справу з зовсім іншою країною, ніж під час його підлих Іловайських котлів.

І це зупиняє Росію набагато ефективніше, ніж стурбованість західної дипломатії. Хоча й вона нині виглядає для Кремля значно болючіше.

Андрій Цаплієнко, Сергій Азаренко, Віталій Ткачук

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