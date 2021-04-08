США все більше непокояться через нещодавню ескалацію з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України.
Про це сказала речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в Білому домі, передає "Європейська правда".
"США все більше стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії у Східній Україні, включно з переміщенням російських військ біля українських кордонів. Росія зараз має більше військ біля українських кордонів, ніж за весь час з 2014 року. 5 українських військових були убиті цього тижня. Це все вкрай тривожні знаки", - заявила Псакі.
Вона нагадала, що президент Байден минулого тижня провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Псакі також підкреслила, що США обговорюють свою стурбованість щодо зростання напруженості та порушення режиму тиші з союзниками по НАТО.
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Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
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