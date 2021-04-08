США обговорюють свою стурбованість щодо зростання напруженості та порушення режиму тиші з союзниками по НАТО.

США все більше непокояться через нещодавню ескалацію з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України.

Про це сказала речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в Білому домі, передає "Європейська правда".

"США все більше стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії у Східній Україні, включно з переміщенням російських військ біля українських кордонів. Росія зараз має більше військ біля українських кордонів, ніж за весь час з 2014 року. 5 українських військових були убиті цього тижня. Це все вкрай тривожні знаки", - заявила Псакі.

Вона нагадала, що президент Байден минулого тижня провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Псакі також підкреслила, що США обговорюють свою стурбованість щодо зростання напруженості та порушення режиму тиші з союзниками по НАТО.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Олександр Топчій