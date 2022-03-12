Готель - одна з візитівок міста.

У Чернігові російські війська вдарили по готелю "Україна".

Про це вночі 12 березня написав науковий співробітник Інституту історії України НАН України Сергій Шумило на своїй сторінці у Facebook.

"У блокадному Чернігові в самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візитівок міста. Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста - лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки... Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1 300 років. Москальська Орда знищує те, що виникло задовго до її появи й що, власне, і було історичною Руссю, на відміну від московських боліт та хащів, які були дикою околицею колись величного Чернігівського князівства", - йдеться в дописі.

Шумило закликав поширювати інформацію про "мирні спецоперації" російських окупантів, щоб світ знав правду.

"Усі ці злочини мають стати свідченнями для міжнародного трибуналу в Гаазі над російськими фашистами та особисто недофюрером Путіним", - підсумував він.

Раніше УНІАН розповідав, яка ситуація склалася на фронті в Україні станом на 11 березня. Зокрема, російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів на території Білорусі. А стратегічні бомбардувальники РФ випустили крилаті ракети по об'єктах у Луцьку, Дніпрі та Івано-Франківську.

Ракетами в Луцьку Росія вбила 4 людей, 6 поранила та повністю знищила аеродром.

Українські військові вчора збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 та вразили ще п'ять повітряних цілей, зокрема, чотири гелікоптери окупантів.

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