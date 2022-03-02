Удар припав на ділянку між готелем "Ібіс" та Південним вокзалом.

В Києві снаряд окупантів потрапив в район підземного переходу залізничного вокзалу.

Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем "Ібіс" та Південним (вокзалом - УНІАН)", - написав він.

"Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей. Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла та отримала незначні пошкодження", - повідомили в УЗ.

"Рух потягів продовжується", - сказано в повідомленні.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, снаряд окупантів також пошкодив велику теплотрасу, внаслідок чого частина Києва може залишитись без опалення.

За останніми даними жертв та потерпілих немає, але окупанти навмисно били по вокзалу, де велике скупчення людей.

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