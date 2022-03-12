Окрім того, група тактичного призначення здійснила до десяти нальотів на колони ворожої техніки росіян.

Учора, 11 березня, українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 та вразили ще п'ять повітряних цілей, зокрема, чотири гелікоптери окупантів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування "Північ" про ураження рашистського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що, за попередньою інформацією, зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили за день п'ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат "Форпост" та чотири гелікоптери окупантів.

Окрім того, група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснила до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких завдала потужних ракетно-бомбових ударів по броньованій техніці та живій силі рашистів.

А винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ на літаках Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулась без втрат. По ворожих літаках було випущено дев'ять ракет "повітря-повітря" середньої та малої дальності.

Раніше УНІАН розповідав, яка ситуація склалася на фронті в Україні станом на 11 березня. Зокрема, російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів на території Білорусі. А стратегічні бомбардувальники РФ випустили крилаті ракети по об'єктах у Луцьку, Дніпрі та Івано-Франківську.

Ракетами в Луцьку Росія вбила 4 людей, 6 поранила та повністю знищила аеродром.

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